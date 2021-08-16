Опубликовано видео передачи взятки борцу с коррупцией Северо-Западной таможни

Опубликовано видео момента передачи взятки и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС Максиму Розсыпало. Запись распространила пресс-служба западного межрегионального СУ на транспорте СКР.

На кадрах, снятых скрытой камерой, видно, как неизвестное лицо передает Розсыпало конверт. Тот принимает его и убирает в стол.

По версии следователей, Розсыпало проводил беспрепятственное таможенное оформление автомобилей. Пропуск каждой машины был оценен им в 700 долларов. Всего он успел провести 20 подобных сделок и получить более 1 миллиона рублей. Действовал Розсыпало через посредника из числа таможенников, который получал и передавал деньги.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного сотрудника Северо-Западного таможенного управления. В отношении него было заведено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».