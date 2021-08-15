В НАТО заявили, что все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены

Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, разрешаются только полеты для военной авиации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

Ранее в посольстве США сообщили об обстреле аэропорта Кабула. Дипмиссия призвала не звонить в посольство для получения консультаций, в том числе по возвращению в Соединенные Штаты.

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