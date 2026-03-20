Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

«Тихая эпидемия»: названа болезнь, которая разрушает зубы годами и без боли

Shutterstock

О пародонтите обычно мало кто думает серьезно, а между тем именно это заболевание стоматологи называют «невидимой эпидемией» наших дней. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.

По словам врача, пародонтит способен разрушать зубы годами — без криков и острой боли, буквально на цыпочках.

«Начинается все с мелочей — при чистке щеткой десны вдруг подтекают кровью, во рту появляется неприятный запах и какой-то странный дискомфорт. Большинство из нас легко спишут это на плохую щетку или невнимательную чистку. Ну подумаешь — переусердствовал утром. Но вот в эти стираемые из памяти моменты закладывается очаг хронического воспаления — как заноза, которая незаметно гноится годами», — объяснил стоматолог.

При этом сам зуб остается цел и невредим внешне. Пародонтит разрушает не эмаль и дентин (как кариес), а ткани вокруг корня — так называемый связочный аппарат зуба и костную опору.

«Самое коварное здесь — отсутствие явных сигналов бедствия. Не болит? Значит, все нормально. Вот только если уже качается зуб или появилась сосудистая «дрожь», значит счет идет не на пломбы, а часто на спасение самого зуба», — поделился врач.

По статистике врачи все чаще видят признаки пародонтита у взрослых после 35 лет (задумайтесь: ваши друзья жалуются на десны?). Если курите, живете в постоянном стрессе или боретесь с сахарным диабетом, вероятность встретиться с этим диагнозом высока.

«А иногда дело просто в наследственности: если у родителей были проблемы с деснами, стоит насторожиться раньше (но не паниковать — генетика лишь показывает риск, не выносит окончательного приговора)», — отметил Поляков.

Еще одна вещь, которую редко упоминают: хроническое воспаление тканей рта может откликаться эхом по всему организму. Ученые давно заметили связь между заболеванием десен и проблемами сердца и сосудов — общее воспаление становится тайным катализатором намного более серьезных недугов.
«Хорошая новость в том, что все поправимо — особенно если поймать пародонтит в самом начале пути. Профессиональная чистка (которая звучит скучно, но делает чудеса!), контроль состояния пародонтальных карманов и современные методы вроде лазера позволяют аккуратно убрать очаги инфекции и дать деснам шанс восстановиться. Комбинация регулярных осмотров с лечением превращает профилактику во вполне жизнеспособную стратегию сохранения собственной улыбки», — заявил Поляков.

Резюмируя, врач отметил: пародонтит не будет стучаться громко в вашу дверь. Это тихий квартирант, который выносит мебель из дома понемногу каждый день. Чем раньше его обнаружить — тем надежнее удастся сохранить дом целиком: вместе с ухоженной улыбкой и здоровым сердцем внутри.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
