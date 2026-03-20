«Тихая эпидемия»: названа болезнь, которая разрушает зубы годами и без боли

О пародонтите обычно мало кто думает серьезно, а между тем именно это заболевание стоматологи называют «невидимой эпидемией» наших дней. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.

По словам врача, пародонтит способен разрушать зубы годами — без криков и острой боли, буквально на цыпочках.

«Начинается все с мелочей — при чистке щеткой десны вдруг подтекают кровью, во рту появляется неприятный запах и какой-то странный дискомфорт. Большинство из нас легко спишут это на плохую щетку или невнимательную чистку. Ну подумаешь — переусердствовал утром. Но вот в эти стираемые из памяти моменты закладывается очаг хронического воспаления — как заноза, которая незаметно гноится годами», — объяснил стоматолог.

При этом сам зуб остается цел и невредим внешне. Пародонтит разрушает не эмаль и дентин (как кариес), а ткани вокруг корня — так называемый связочный аппарат зуба и костную опору.

«Самое коварное здесь — отсутствие явных сигналов бедствия. Не болит? Значит, все нормально. Вот только если уже качается зуб или появилась сосудистая «дрожь», значит счет идет не на пломбы, а часто на спасение самого зуба», — поделился врач.

По статистике врачи все чаще видят признаки пародонтита у взрослых после 35 лет (задумайтесь: ваши друзья жалуются на десны?). Если курите, живете в постоянном стрессе или боретесь с сахарным диабетом, вероятность встретиться с этим диагнозом высока.

«А иногда дело просто в наследственности: если у родителей были проблемы с деснами, стоит насторожиться раньше (но не паниковать — генетика лишь показывает риск, не выносит окончательного приговора)», — отметил Поляков.

Еще одна вещь, которую редко упоминают: хроническое воспаление тканей рта может откликаться эхом по всему организму. Ученые давно заметили связь между заболеванием десен и проблемами сердца и сосудов — общее воспаление становится тайным катализатором намного более серьезных недугов.

«Хорошая новость в том, что все поправимо — особенно если поймать пародонтит в самом начале пути. Профессиональная чистка (которая звучит скучно, но делает чудеса!), контроль состояния пародонтальных карманов и современные методы вроде лазера позволяют аккуратно убрать очаги инфекции и дать деснам шанс восстановиться. Комбинация регулярных осмотров с лечением превращает профилактику во вполне жизнеспособную стратегию сохранения собственной улыбки», — заявил Поляков.

Резюмируя, врач отметил: пародонтит не будет стучаться громко в вашу дверь. Это тихий квартирант, который выносит мебель из дома понемногу каждый день. Чем раньше его обнаружить — тем надежнее удастся сохранить дом целиком: вместе с ухоженной улыбкой и здоровым сердцем внутри.

