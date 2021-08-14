В Гидрометцентре назвали города, которым угрожают наводнения

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что города, находящие в низовьях горных рек, более других страдают от опасных погодных явлений, передает РИА «Новости».

Он указал, что наиболее сложно прогнозировать опасные явления, связанные с взрывной конвекцией, которая приводит к очень активным осадкам и очень сильным ветрам.

«Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек <...>, к подтоплению населенных пунктов, к проблемам в низовьях этих рек, в приморских городах», — продолжил Вильфанд.

По его словам, Анапа, Геленджик, Сочи, а также города в Крыму испытывают на себе максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений.

Как пояснил синоптик, сложность прогнозов в горах связана со сложным рельефом и большим числом рек.

Вильфанд добавил, что специалисты Росгидромета предсказали целый ряд опасных погодных явлений, который обрушились на юг России в последние дни, как минимум за сутки.

В Краснодарском крае наблюдается аномальная погода. Так, в ночь на 13 августа стихия ударила по Анапе, Крымску, Темрюку и другим районам края: затопило свыше 1,4 тыс. домов местных жителей, электроснабжения лишились свыше 108 тыс. человек. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, службы оказывают местным жителям всю необходимую помощь, в частности, откачивают воду, восстанавливают водоснабжение.