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Главврача владикавказской больницы отправили под домашний арест

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Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца Владимира Плиева — главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии, где из-за нехватки кислорода погибли пациенты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», — сказал собеседник агентства.

Ранее был задержан главный врач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП), в которой не менее девяти человек погибли в результате порыва трубы, поставлявшей кислород больным, Владимир Плиев.

По данным следствия, Плиев не принял меры по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором в кислородной станции. Уточняется, что сама система кислородного снабжения РКБСМП не была зарегистрирована в ведомстве.

При этом, в Минздраве Республики Северная Осетия-Алания рассказали, что Плиев в начале июля обращался в ведомство с запросом о необходимости строительства второй кислородной линии в медучреждении.

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