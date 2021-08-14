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Несколько тел нашли на дне рядом с упавшим на Камчатке Ми-8

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Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Несколько тел туристов обнаружили в Курильском озере на Камчатке рядом с фюзеляжем упавшего ранее вертолета Ми-8, сообщили в управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«В настоящее время с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Вместе с тем, рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность», — говорится в сообщении.

В течение прошедших суток спасатели МЧС России совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережье озера на лодках. Территория также обследовалась с помощью беспилотника.

Всего за сутки было обследовано 5 тыс. квадратных метров акватории Курильского озера и 26,9 тыс. квадратных метров его дна, уточнили в ведомстве.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Росавиация запретила авиакомпании «Витязь-аэро» перевозить пассажиров после крушения вертолета.

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