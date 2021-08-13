«Мадагаскарская моль-слезоед»: в интернете рассказали о фактах, в которые сложно поверить

Пользователи популярного интернет-форума Reddit обсудили, в какие реальные факты настолько сложно поверить, что они кажутся выдумкой.

Многие удивились тому, что мамонты, ассоциирующиеся с Ледниковым периодом, вымерли всего лишь чуть больше трех тысяч лет назад.

«Мамонты вымерли всего спустя примерно 1000 лет после строительства пирамид. И многие их образцы сохранились в Вечной мерзлоте настолько хорошо, что участники французской экспедиции на Северный полюс в 1872 году выжили благодаря тому, что питались их мясом», — сообщил TheBathCave.

«В Мадагаскаре есть вид моли, которая (почти) исключительно питается слезами спящих птиц», — поведал OtherwiseInclined.

«Лошади появились в Северной Америке, оттуда появились в Азии, вымерли в Северной Америке, а потом - заново завезены туда европейцами в Новое время», — написал Beneficial_Squash-96 об эволюции этого вида непарнокопытных.

Soloflow786 рассказал, что когда делают трансплантацию почки, обычно старые почки оставляют в теле, а новая почка становится третьей. Dedj_McDedjson удивился тому, что Чарли Чаплин, известный по эпохе «немого кино» смог пережить Элвиса Пресли.

Ранее в интернете обсуждалось, что американцев шокирует в Европе.