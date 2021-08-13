Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 18 человек, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Воронежский губернатор подтвердил гибель одной женщины при взрыве, а также пообещал, что к утру заявит об итогах совещания по обстоятельствам взрыва, назвав инцидент трагедией.

Ранее очевидцы взрыва автобуса в Воронеже рассказали об инциденте.

В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются.

Водитель заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами. В Минздраве сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва, двое — в состоянии средней тяжести.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. С 13 августа на всех конечных остановках города будут организованы проверки пассажирского транспорта.