Диетолог назвала заболевания, при которых не стоит есть дыни и арбузы

Арбузы и дыни не рекомендуется есть людям с мочекаменной болезнью и сахарным диабетом, рассказала РИА «Новости» главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Арбуз и дыня не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете», — сообщила диетолог.

Также следует воздержаться от этих продуктов в случае индивидуальной непереносимости, отметила специалист. По ее словам, даже самые полезные фрукты и овощи могут быть небезопасны. На это влияет множество факторов: качество продукции, количество съеденного, а также условия, в которых их растили.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева посоветовала есть арбуз в первой половине дня, чтобы не давать большую нагрузку на мочевыделительную систему на ночь и не прерывать сон. Также эксперт предупредила о том, что можно отравиться данным продуктом, если в него добавляли посторонние вещества. Поэтому необходимо покупать арбузы в сезон, а также интересоваться, где они были выращены.

Ранее врач-диетолог Альбина Ермоленкова заявила, что арбузы и дыни, подкармливаемые азотистыми удобрениями, могут привести к развитию рака. По ее словам, сами по себе эти удобрения не так опасны. Тем не менее существует угроза для здоровья человека, когда они попадают в желудочно-кишечный тракт.