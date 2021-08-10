Врач рассказал о влиянии группы крови на здоровье человека

Врач Дмитрий Злобин в интервью газете «Известия» рассказал о том, что группа крови может влиять на риски развития сахарного диабета или склонность к инфекции.

Всего, как напомнил специалист, Международное общество переливания крови признает наличие 43 групп крови людей. Злобин уточнил, что на поверхности эритроцитов существует ряд сложных молекул, которые у каждого человека устроены по-разному. Наличие схожих по строению объединяет людей в одну группу крови.

Злобин также рассказал о существовании исследований о связи между группой крови и бактериальным составом индивида. Например, согласно некоторым исследованиям, люди с нулевой группой крови (1-я) обладают меньшим риском развития сахарного диабета второго типа. Ряд других исследований предполагают, что у людей с группой B (2-я) имеются высокие риски развития артериальной гипертензии. Другая гипотеза утверждает, что дети с группами крови B и AB имеют большие шансы страдать от инфекций, которые вызваны кишечной палочкой.

«В последнее время появляется много исследований о связи между группами крови и течением заболевания COVID-19. В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей с группой крови А (2-я) и самой низкой у людей с группой 0 (1-я), но ни одна не смогла показать влияния на клинические исходы этой связи (меньшая или большая частота госпитализации, тяжесть течения и смертность)», — сказал Злобин.

Ранее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выявила у коронавирусной инфекции способность влиять на клетки крови.