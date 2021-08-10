Власти Северной Осетии уточнили возможные причины ЧП во владикавказской больнице

Правоохранители в рамках проверки по ЧП в больнице во Владикавказе выявили новые возможные причины случившегося, заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, которого цитирует РИА Новости.

«По предварительному докладу всех надзорных структур есть и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, скажем так, халатность и должностных лиц», — сказал Меняйло на заседании оперштаба.

В больнице скорой помощи во Владикавказе 9 августа произошла авария на кислородной станции. В медучреждении в результате ЧП скончались девять пациентов с коронавирусом, на следующий день умерли еще двое.

Позднее в больнице наладили подачу кислорода пациентам — было доставлено свыше трех тонн кислорода. В связи с ЧП заведено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Минздраве Северной Осетии назвали предварительную причину аварии — «системный сбой».