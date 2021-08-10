Латвийским пограничникам разрешили применять силу против незаконных мигрантов

Сотрудники государственной пограничной охраны Латвии получили разрешение от правительства на применение физической сил против незаконных мигрантов, которые пытаются пересекать границу со стороны Белоруссии, сообщает информационное агентство LETA.

«Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Белоруссию людей, незаконно перешедших государственную границу», — указано в сообщении.

Одновременно с этим, в нескольких пограничных с Белоруссией районах Латвии вводится режим чрезвычайной ситуации.

«Учитывая количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и их стремительное увеличение, а также большое количество случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы, с 11 августа по 10 ноября объявляется чрезвычайная ситуация. в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском уездах, а также в городе Даугавпилс», — указано в сообщении.

На время действия ЧС, Латвия не будет предоставлять статус беженца.

Ранее латвийские власти объявили режим ЧС на границе с Белоруссией.