Преподавателей и чиновников переведут на использование российских мессенджеров

Российских преподавателей и чиновников переведут на использование мессенджеров, электронной почты и сервисов видео-конференц-связи российской разработки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Концепция предполагает развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе во время удаленной работы: электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, электронного документооборота, управления задачами, поручениями и проектами, а также ряда других цифровых сервисов российской разработки», — рассказали в аппарате Чернышенко.

Конкретные названия электронных продуктов пока не уточняются, однако проекты и нормативная база под эту концепцию уже прорабатывается в Минцифры, Минобрнауки и в Минпросвещения.

По словам чиновников из этих ведомств, над переводом вузов и госорганов на российские сервисы власти впервые задумались после отказа Microsoft поставлять офисные пакеты в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Ранее стало известно, что крупные мировые соцсети продолжают игнорировать жалобы пользователей на противоправный контент.