Осужденного в России американца Уилана освободили из штрафного изолятора в колонии

Защита осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана получила информацию о его освобождении из штрафного изолятора в мордовской колонии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Карлову.

«Дэвид (брат Уилана) написал, что Пола освободили в пятницу из ШИЗО. Он уже в субботу звонил родителям», — рассказала она.

По ее словам, Уилан захотел пообщаться со своими адвокатами, но пока такой возможности ему не предоставили.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее семья Уилана распространила аудиозапись, в которой осужденный американец просит президента США Джо Байдена вернуть его в Соединенные Штаты.