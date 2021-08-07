Amazon разыграет среди привитых сотрудников $500 тысяч и машины

Компания Amazon начнет продвигать вакцинацию против коронавируса среди персонала, чтобы не отставать от повышенного интереса к прививке у клиентов. Планируется разыграть полмиллиона долларов, машины, сообщает Bloomberg.

В рамках данной акции организация запустит лотерею, участники которой получат шанс выиграть деньги и автомобили.

На фоне чего Amazon.com Inc призывает своих сотрудников, в первую очередь находящихся на передовой при работе с клиентами, привиться от COVID-19. Затем у вакцинированных будет возможность выиграть призы. Также среди подарков будут туристические путевки.

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер надеется, что корпоративная лотерея под названием Max Your Vax окажется популярной.

Предполагается, что разыграют 18 призов, которые компания оценивает почти в 2 млн. долларов. Речь о двух денежных премиях в размере 500 тыс. долларов, шести наградах в размере 100 тыс. долларов, пяти новых авто и пяти путевках.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновят розыгрыш машин среди сделавших прививку от коронавирусной инфекции.