В Ленобласти мать и отчим снимали порно с девятилетним ребенком и продавали снимки

В Ленинградской области задержали 45-летних супругов, которые с 2020 года снимали порнографию с несоверщеннолетней и торговали снимками. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительной информации, 45-летние супруги из Волховского района начали изготавливать непристойный контент с участием своей девятилетней дочери в 2020 году. Фотографии они распространяли через чат в мессенджере, после чего материалы публиковались на зарубежных ресурсах.

За десять снимков пара получала около двух тысяч рублей. В квартире супругов провели обыски. В отношении отчима девочки и ее матери возбуждено уголовное дело, ребенок передан под опеку биологическому отцу.

До этого в Воронежской области мужчине дали 14 лет колонии за насилие над падчерицей, которое продолжалось десять лет.

Ранее петербургская полиция поймала мигранта, который снимал детское порно в Прибалтике.