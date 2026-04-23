Туристку задержали, когда она залезла на статую Нептуна, чтобы потрогать его гениталии

Туристка заплатит €5000 за неудачную шутку со статуей Нептуна во Флоренции
В Флоренции 28-летней туристке предъявлено обвинение в повреждении фонтана Нептуна XVI века на площади Синьории, пишет The Guardian.

Женщина забралась на мраморную статую римского бога моря, созданную скульптором Бартоломео Амманати в 1559 году по заказу Козимо I Медичи. Однако полицейские оперативно сняли ее с памятника.

По словам задержанной, все произошло, когда друзья предложили ей прикоснуться к гениталиям статуи в рамках предсвадебной шутки. Эксперты городского совета выявили незначительный, но существенный ущерб ногам лошадей и фризу, за который она держалась, оценив его в €5000.

Власти обвинили туристку, чья национальность не разглашается, в порче художественного памятника.

