Туристку задержали, когда она залезла на статую Нептуна, чтобы потрогать его гениталии

В Флоренции 28-летней туристке предъявлено обвинение в повреждении фонтана Нептуна XVI века на площади Синьории, пишет The Guardian.
Женщина забралась на мраморную статую римского бога моря, созданную скульптором Бартоломео Амманати в 1559 году по заказу Козимо I Медичи. Однако полицейские оперативно сняли ее с памятника.
По словам задержанной, все произошло, когда друзья предложили ей прикоснуться к гениталиям статуи в рамках предсвадебной шутки. Эксперты городского совета выявили незначительный, но существенный ущерб ногам лошадей и фризу, за который она держалась, оценив его в €5000.
Власти обвинили туристку, чья национальность не разглашается, в порче художественного памятника.
Ранее туриста из Швейцарии задержали на Бали за оскорбление индуистского праздника.