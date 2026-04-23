Во Франции указали на сложности в интеграции Украины в ЕС

Le Monde: страны ЕС не могут найти формат интеграции Украины в союз

Страны Евросоюза не могут найти формат интеграции Украины в ЕС, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источник.

Как поделился собеседник агентства, Франция и некоторые другие страны рассматривают альтернативу полному членству Украины в альянсе.

«Политически это (решение. — «Газета.Ru») пока еще не созрело», — поделился он.

Франция и Германия выступали за предоставление Украине промежуточного статуса в процессе ее вступления в Евросоюз. По сообщениям Financial Times, Берлин предлагает модель «ассоциированного членства», которая разрешит Украине участвовать во встречах лидеров Евросоюза, но без влияния на решения и без автоматического доступа к бюджету. А Париж предлагает «статус интегрированного государства», который не позволит Киеву получить доступ к ключевым фондам и сельскохозяйственным субсидиям.

16 апреля министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша не намерена допустить ускоренного принятия Украины в Евросоюз. По его словам, внутри Еврокомиссии существует мысль об ускоренной евроинтеграции Украины, однако, этого, по его заверению, не случится.

Ранее глава МИД Украины резко высказался о поэтапном членстве в ЕС.