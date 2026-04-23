«Сократить расходы»: раскрыты цели Трампа при создании «черного» списка НАТО

Создание «черного» и «белого» списков НАТО администрацией президента США Дональда Трампа связано с желанием максимально сократить военные расходы. Страны, которые не поддерживали американскую компанию на Ближнем Востоке, не соответствуют интересам Вашингтона, пояснил руководитель Центрального исполкома «Офицеров России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Дональд Трамп по характеру дерзкий. Он не рассматривает политику как политику. Он рассматривает все политические действия как сделки, — считает Михайлов. — Теперь у него появилась новая сделка – это «белый список». Нет сделки — «черный список»».

Об исчерпании предназначения альянса уже заявлял президент США Эмманюэль Макрон, обосновывая это тем, что блок больше не решает оборонные задачи, поэтому европейцы на самом деле не хотят нигде задействовать своих военных, напомнил Михайлов. По его мнению, Трамп это понимает, поэтому хочет разобраться с НАТО с помощью соотношения цены и качества.

Так, в данный момент президент США не видит смысла вкладываться в поддержку стран, которые не защищают национальные интересы его страны. Именно поэтому ему нужен «черный» список НАТО, заключил Михайлов.

Напомним, Politico сообщило, что команда президента США Дональда Трампа составила список «плохих» и «хороших» стран НАТО. По информации издания, участницы военного блока ранжированы по вкладу в коллективную безопасность и готовности поддерживать военные операции Вашингтона, в частности против Тегерана. Аутсайдеры рискуют остаться без американских военнослужащих на своей территории. Однако подобные идеи уже встречают сопротивление в конгрессе, подробности — в материале «Газеты.Ru».

