Россиянам назвали причины усталости весной

С приходом весны многие люди начинают испытывать повышенную усталость, сонливость и даже ухудшение настроение. Причиной такого состояния является сезонное снижение уровня витаминов — гиповитаминоз. Об этом газете «Известия» рассказала врач-терапевт клиники академика Ройтберга АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По словам эксперта, временный дефицит микронутриентов накапливается в зимний период. Указывать на такую проблему может не только усталость, но и сухость кожи, ломкость волос и заеды в уголках рта. При этом попытки восполнить витамины только с помощью употребления фруктов не всегда приносят желаемый результат. Важно учитывать индивидуальные особенности человека, такие как его пол, возраст и образ жизни.

Врач объяснила, что после зимы особенно распространен дефицит витамина D, витамина C и витаминов группы B. Первый не синтезируется при отсутствии солнечного света, второй необходим для поддержания сосудов и иммунитета, а последние влияют на уровень энергии и работу нервной системы.

Специалисты подчеркивают, что для профилактики важнее всего сбалансированное питание. В весенний сезон важно употреблять пищу с большим содержанием различных витаминов, например квашеную капусту, замороженные ягоды, жирную рыбу и кисломолочные продукты. Однако в случае выраженного дефицита такого подхода может быть недостаточно.

«Народные средства могут быть полезны, если использовать их разумно. Настой шиповника, пророщенные злаки — хорошие источники витаминов. Но главное, это не отдельные продукты, а общий баланс: полноценный сон, физическая активность и разнообразное питание», — отметила терапевт.

Помимо этого, не следует самостоятельно принимать витаминные комплексы без консультации врача. Избыточное употребление витаминов способно привести к негативным последствиям, в том числе поражение печени и почек.

