Экс-глава МИД Украины рассказал, почему США требуют от Киева уступить Донбасс

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Трамп видит мир с того же ракурса, что и Путин

Президент США Дональд Трамп требует от Украины вывести войска с территории Донбасса, так как считает Россию сверхдержавой и «видит мир» так же, как президент России Владимир Путин. Об этом в интервью Kyiv Independent заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, позиция Трампа «ясна и последовательна», и он хочет найти способ заставить Украину вывести войска с подконтрольной части Донбасса, чтобы установить перемирие. Экс-министр уверен, что Трамп будет настаивать «именно на этом сценарии».

«Я думаю, здесь мы имеем дело с мышлением великой державы. Трамп представляет сверхдержаву и считает Россию великой державой. По его мнению, малые страны должны подчиняться воле более сильных. В мире Трампа противостояние Украины российским требованиям равносильно противостоянию Венесуэлы американским требованиям. Может ли он допустить это? Очевидно, нет. Он просто понимает, как мыслит Путин, и видит мир точно с той же точки зрения, что и президент Путин», — отметил Кулеба.

Экс-глава украинского МИД также добавил, что США уверены в том, что конфликт на Украине «не имеет смысла», и Вашингтон не хочет рассматривать его «с точки зрения Украины». Кроме того, американская дипломатия «всегда предпочитает плохую сделку отсутствию сделки», отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что президент США Дональд Трамп кардинально не изменит свою позицию по Украину, какие бы действия Киев не предпринимал.

«Ситуация может улучшиться, может ухудшиться, но вы не сможете изменить такого человека, как он, и заставить его принять совершенно иное мировоззрение и взгляды на мировых лидеров», — считает Кулеба.

Также в интервью экс-министр заявил, что Россия и США могут заключить сделку в обход Украины, однако у Москвы и Вашингтона якобы не будет «инструментов» для ее реализации.

21 апреля газета The New York Times со ссылкой на четыре источника написала, что Украина предложила переименовать часть Донбасса в «Донниленд» в честь Трампа, чтобы убедить Вашингтон оставить эти территории за Киевом. Издание отметило, что украинский переговорщик впервые упомянул эту идею отчасти в шутку.

В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по Украине сосредоточены вокруг «нескольких квадратных километров» территории Донбасса. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что территориальные разногласия Украины и России заключаются в «17-18% Донецкой народной республики».

В марте президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты предлагают дать Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с занимаемой части Донбасса. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг это и заявил, что гарантии безопасности не зависят от вывода ВСУ из Донбасса.

20 апреля Зеленский отметил, что вывод ВСУ с территории Донбасса будет стратегическим проигрышем Украины.

