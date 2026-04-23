В России рассказали о планах НАТО организовать «новую блокаду Ленинграда»

НАТО планирует организовать полную блокаду Санкт-Петербурга, чтобы лишить Россию выхода к морю. Таким образом может повториться ситуация времен Второй мировой, когда Ленинград был блокирован со стороны Финляндии и со стороны Балтийского моря. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Объявили Балтийское море внутренним морем НАТО только за исключением двух портов — Калининграда и Санкт-Петербурга. Что касается Калининграда, цель — захватить просто эту территорию, взять под свой контроль, пользуясь тем, что российская армия вынуждена находиться вся на территории Украины, наиболее боеспособная, во всяком случае, ее часть. Что касается Санкт-Петербурга — это блокада, полная блокада когда мы не сможем пользоваться портами. Мы, соответственно, будем ограничены в выходе вообще в океан и в Балтийское море», — отметил эксперт.

На этом фоне, добавил Кнутов, Финляндия планирует «прибрать Карелию и таким образом восстановить ту ситуацию, которая существовала в годы Второй мировой войны, когда Ленинград был блокирован со стороны Финляндии и со стороны Балтийского моря».

С точки зрения военного эксперта, потенциальная блокада Петербурга со стороны НАТО приведет к тому, что «экономическое положение города резко ухудшится», но сам он, конечно, останется связан с территорией России.

В январе 2026 года замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что в регионе Балтийского моря существует большая вероятность возникновения конфликта из-за растущей демонизации России. Тогда же временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов подчеркнул, что НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, так как альянс пытается навязать свое видение безопасности на Балтике.

Ранее в США пригрозили ударить по Калининграду в случае конфликта России с НАТО.