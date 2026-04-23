13-летняя дочь тренера «Зенита» Семака получила нейтральный статус

Международная федерация конного спорта (FIE) одобрила нейтральный статус Иларии Семак, дочери главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

Спортсменке 13 лет, она выступает в конкуре (вид спорта, суть которого заключается в преодолении всадником на лошади маршрута с препятствиями (барьерами) различной высоты и сложности на специальном поле). Нейтральный статус был выдан 20 апреля.

В июле 2025 года Илария стала победительницей соревнований по конкуру на призы КСК «Вента-Арена» в Санкт-Петербурге в своей возрастной категории.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2025 года комитет рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Ранее российский тяжелоатлет выиграл золото чемпионата Европы и установил рекорд.