13-летняя дочь тренера «Зенита» Семака получила нейтральный статус

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

13-летней дочери тренера Семака одобрили нейтральный статус в конном спорте
Илария Семак/VK

Международная федерация конного спорта (FIE) одобрила нейтральный статус Иларии Семак, дочери главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

Спортсменке 13 лет, она выступает в конкуре (вид спорта, суть которого заключается в преодолении всадником на лошади маршрута с препятствиями (барьерами) различной высоты и сложности на специальном поле). Нейтральный статус был выдан 20 апреля.

В июле 2025 года Илария стала победительницей соревнований по конкуру на призы КСК «Вента-Арена» в Санкт-Петербурге в своей возрастной категории.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2025 года комитет рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!