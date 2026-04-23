Дочь устроилась на работу к отцу и украла $2,5 млн

Mothership: в Китае дочь устроилась к отцу на работу и украла $2,5 млн
Shutterstock/FOTODOM

Китаянка, работавшая финансовым директором в компании отца, примерно за год незаконно перевела с корпоративного счета около $2,5 млн. Все похищенные средства, как установило следствие, она потратила на донаты блогерам в социальных сетях.

Как пишут СМИ, китаянка бросила профессиональное училище и устроилась в фирму отца, где со временем получила доступ к финансам компании. Первые подозрения возникли у мужчины летом 2025 года, когда при проверке счетов он обнаружил недостачу в несколько сотен тысяч долларов. На допросе дочь призналась, что тратила деньги на «чаевые» стримерам.

Детальный анализ банковских выписок показал, что с июля 2025 года на личной карте дочери накопилось более $2,5 млн расходов на стриминговых платформах. Девушка стала «главным спонсором» в нескольких онлайн-сообществах. Все эти средства являлись не ее личными сбережениями, а оборотным капиталом компании. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

