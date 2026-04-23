В Новом Уренгое подросток пытался пронести нож в школу

Подросток пытался пронести нож в школу в Новом Уренгое. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

По ее данным, 20 апреля у 13-летнего ученика был обнаружен предмет, запрещенный к проносу в учебное заведение. В связи с этим прокуратура города начала проверку соблюдения требований законодательства при организации профилактической работы в образовательном учреждении.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям администрации школы в части своевременного выявления несовершеннолетних с девиантным поведением и эффективности профилактических мер. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

8 апреля в Пермском крае под арест отправили подростка, которого обвиняют в нападении на учительницу. По версии следствия, он пришел в школу и несколько раз ударил педагога ножом. Спасти женщину не удалось. Причиной произошедшего, по словам юноши, стало то, что женщина «гнобила» его.

7 апреля в Кемерове студент техникума ранил ножом сверстника. Инцидент произошел в Сибирском политехническом техникуме. 18-летний студент ударил керамическим ножом в шею одногруппника прямо во время занятия. По данным СМИ, нападавший ранее лечился в психиатрической больнице. Очевидцы сообщают, что он специально подготовил нож и после удара сказал жертве «Жаль, что я тебя не добил».

Ранее 16-летняя девушка планировала устроить массовую стрельбу в калининградской школе.