В Екатеринбурге у 22 школьников выявили сальмонеллу

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Екатеринбурге у 22 отравившихся школьников нашли сальмонеллу
Pixabay

В екатеринбургской гимназии №116 зафиксировали массовое заболевание острой кишечной инфекцией, у 22 заболевших школьников выявили сальмонеллу. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты Центрального Екатеринбургского отдела при обследовании пищеблока обнаружили нарушения требований к обработке сырья, инвентаря и приготовлению блюд.

«Верх-Исетский районный суд на основании материалов Управления Роспотребнадзора приостановил деятельность пищеблока ООО «Аппетит» на 30 суток», — сообщили в ведомстве.

Классы, где зарегистрированы случаи заболевания, перевели на дистанционный режим. Ведомство выдало предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию и обследование персонала.

Инцидент произошел в Верх-Исетском районе. С 18 апреля за медицинской помощью обратились не менее 20 первоклассников и второклассников. Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия, приступы тошноты и слабость. Сотрудники прокуратуры проверяют документацию по организации закупок и рациону питания.

Ранее Роспотребнадзор проводил проверку детского сада в Подмосковье из-за похожего случая инфекции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!