В Екатеринбурге у 22 школьников выявили сальмонеллу

В Екатеринбурге у 22 отравившихся школьников нашли сальмонеллу

В екатеринбургской гимназии №116 зафиксировали массовое заболевание острой кишечной инфекцией, у 22 заболевших школьников выявили сальмонеллу. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты Центрального Екатеринбургского отдела при обследовании пищеблока обнаружили нарушения требований к обработке сырья, инвентаря и приготовлению блюд.

«Верх-Исетский районный суд на основании материалов Управления Роспотребнадзора приостановил деятельность пищеблока ООО «Аппетит» на 30 суток», — сообщили в ведомстве.

Классы, где зарегистрированы случаи заболевания, перевели на дистанционный режим. Ведомство выдало предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию и обследование персонала.

Инцидент произошел в Верх-Исетском районе. С 18 апреля за медицинской помощью обратились не менее 20 первоклассников и второклассников. Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия, приступы тошноты и слабость. Сотрудники прокуратуры проверяют документацию по организации закупок и рациону питания.

Ранее Роспотребнадзор проводил проверку детского сада в Подмосковье из-за похожего случая инфекции.