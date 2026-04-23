В Кремле выступили против давления ЕС на Сербию из-за дружбы с Россией

Песков: Москва видит требования ЕС, направленные на антагонизацию Сербии с РФ
Москва видит требования Европейского союза, которые направлены на антагонизацию Сербии с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требования ЕС к Белграду в вопросах антироссийских санкций, передает РИА Новости.

По его словам, перед Сербией ставится вопрос — если она по-прежнему продолжает ориентироваться на членство в Евросоюзе, то должна разорвать все отношения с РФ, присоединиться к санкциям. Если же Белград продолжит дружественные, прагматичные отношения с Москвой, то тогда он должен забыть о европейской перспективе.

Представитель Кремля отметил, что такая постановка вопроса чрезвычайно неверная и каждая страна суверенна в своем выборе, в том числе и Сербия, Россия в свою очередь всегда была сторонницей этого.

«Мы не сомневаемся, что сербы четко будут руководствоваться своими интересами во всей этой истории непростой», — сказал Песков.

На прошлой неделе политик, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что в Европейском союзе могут ожидать от Сербии не только поддержки санкционной политики против России, но и более активного участия в возможных конфликтах. Он отметил, что вопрос вступления в ЕС связан с целым рядом требований.

Издание Politico писало, что ЕС хочет лишить Сербию финансирования на €1,5 млрд из-за системного «отката» демократических реформ в стране и дружеских отношений с Россией.

Ранее глава ЕК Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в Евросоюз.

 
«Я боюсь открывать почту». Что делать, когда поиск работы доводит до выгорания
