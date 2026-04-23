Киргизия запросила у России дополнительные места для своих студентов

Киргизия запросила у России 300 дополнительных мест для студентов в вузах

Киргизия запросила у российских вузов 300 дополнительных грантовых мест для своих студентов. Об этом сообщила министр науки, высшего образования и инноваций республики Гульзат Исаматова, ее цитирует РИА Новости.

«Российская сторона в этом году выделила более 700 грантовых мест на обучение в ведущих вузах Российской Федерации», — уточнила она, однако по итогам визита спикера парламента Киргизии в РФ Жогорку Кенеша было принято решение запросить еще 300 грантов в российских вузах.

По словам Исаматовой, киргизские студенты очень заинтересованы в получении образования на русском языке, так как он является важным элементом интеграции в научно-техническую сферу в евразийском регионе.

Она добавила, что более 85% государственных вузов Киргизии в настоящее время сотрудничают с российскими университетами. Кроме того, в республике создали консорциум технических, аграрных и медицинских вузов, а ежегодно в стране проводятся дни русского языка и культуры.

«Это еще раз подтверждает желание нашей молодежи обучаться в вузах Российской Федерации», — подчеркнула Исаматова.

До этого в МИД Киргизии рассказали о планах сотрудничества с Россией. Уточняется, что в 2026 году намечено проведение межправительственной комиссии, проведение форума регионов, а также намечен ряд культурно-гуманитарных мероприятий.

