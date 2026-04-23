В Константиновке ликвидировали диверсантов ВСУ и пункты управления БПЛА

В Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две украинские диверсионно-террористические группы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

«Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск», — сообщили в ведомстве.

Операторы подразделения также выявили и поразили два вражеских пункта управления беспилотниками. С их помощью ВСУ атаковали Горловку и Дзержинск.

В УФСБ по ДНР подчеркнули, что работу по поиску диверсантов ведут совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск Минобороны России.

15 апреля бойцы «Горыныча» ликвидировали три группы украинских диверсантов, которые готовили засады для российских военных. Противников выявили благодаря операторам беспилотников, которые отследили маршрут полета и нанесли удары по местам расположения боевиков.

Ранее ВСУ уничтожили лагерь своих наемников под Купянском ударом из РСЗО.