Врач поделилась способами похудения без физической нагрузки

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что похудеть можно, даже не вставая с дивана. В эфире «Говорит Москва» специалист заявила, что для сброса лишних кг нужно соблюдать овощную диету.

По ее словам, в лежачем положении также можно делать различные упражнения. Таким образом получится сжечь калории при минимальной активности.

«Не сказать, что человек сильно похудеет, лежа на диване, но поддерживать свой вес можно. Конечно, можно даже на диване делать определенные упражнения. Например, велосипед, упражнения с резиночкой или качать пресс. Можно из-за всех сил напрячь все мышцы, втянуть пресс, ягодицы, максимально так продержаться, затем расслабить тело», — поделилась эксперт.

Если у человека преобладает пассивный образ жизни, то ему стоит есть много овощей, обращает внимание Соломатина.

«Жевательный рефлекс можно погасить с помощью малокалорийных продуктов, где много воды, клетчатки и мало сахара. Есть продукты, которые требуют много энергии для переваривания, продукты с отрицательной калорийностью — огурцы, сельдерей, зелень разная», — уточнила врач.

Также диетолог пояснила, что овощи полезно есть перед сладким. При таких условиях клетчатка не позволит сахару быстро раствориться, а энергия от еды будет сохраняться дольше.

Ранее был назван продукт, сжигающий жир во время сна.