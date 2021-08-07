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Почти 2 тысячи заявок на получение «арктического гектара» поступило за 6 дней

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Виктор Хабаров/РИА «Новости»

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что около двух тысяч заявок на получение «арктического гектара» поступило за шесть дней, большинству желающих от 26 до 50 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По состоянию на 6 августа подано 1953 заявления на земельные участки в Арктической зоне. Из них в Мурманской области – 1006, в Архангельской области – 559, в ЯНАО – 243, в Карелии – 123 заявления», — сказал он.

Чекунков добавил, что около 13% заявок подали молодые люди в возрасте до 25 лет и около 10% — граждане старшего возраста.

Ранее сообщалось, что жители шести регионов с 1 августа могут бесплатно получить один гектар земли для личного пользования или ведения хозяйства — Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, нескольких районов Архангельской области, а также республик Карелия и Коми.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России.

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