В Гвинее обнаружили смертельную лихорадку Марбург

В Гвинее впервые зафиксирован случай, похожий на заражение вирусом Марбург, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Возможный случай заражения вирусом был проверен в двух гвинейских лабораториях. Теперь власти решили отправить образец в Сенегал для подтверждения заражения вирусом Марбург», — говорится в сообщении.

Руководство страны также распорядились проверить возможное заражение вирусом у тех, кто контактировал с зараженным, и усилить контроль за районом, где он находился.

По данным агентства, вирус Марбург — редкое заболевание с высокой смертностью, не имеющее специального противовирусного лечения. Естественными хозяевами вируса считаются плодоядные летучие мыши, которые передают его человеку, а дальше люди могут заражать друг друга. Инкубационный период болезни составляет 2 — 21 день. Основные симптомы — высокая температура, сильная головная боль и тяжелое недомогание. Характерным признаком вируса являются мышечные боли, а также диарея, боли и колики в области живота, тошнота и рвота. В некоторых случаях смерть заболевших наступает через 8-9 дней после появления симптомов. Ей обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шоковое состояние.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что в будущем в мире может начаться новая пандемия вируса более смертоносного, чем COVID-19. По его словам, распространению заболевания будут способствовать отказ государств от сотрудничества, а также от обмена профильной информацией, ресурсами и технологиями. При этом, он добавил, что и COVID-19 далеко не побежден, и призвал в этой связи к «масштабной вакцинации по крайней мере 10 процентов населения» каждой из 194 стран-членов ВОЗ к сентябрю нынешнего года.