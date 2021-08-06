В России проводник поезда похищал из почтового вагона телефоны, оставляя пряники

Екатеринбургский проводник почтово-багажного вагона крал содержимое посылок, которые отправлялись свердловчанам, сделавшим заказ через интернет. Выяснилось, что сотрудник свердловской РЖД менял дорогие телефоны на тульские пряники, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Также вместо техники покупатели могли обнаружить в заказах сахар и рис.

Жалобы на подмену содержимого посылок из Китая поступили в полицию в конце июня. Следователи обнаружили, что кражи совершались в пути следования отправлений из Москвы до Екатеринбурга.

«Подозреваемый был вычислен и задержан, им оказался 30-летний проводник почтово-багажного вагона», — уточнили в полиции.

Как оказалось, пока коллеги проводника спали, он выбирал посылки, где указывалось содержимое. Потом злоумышленник извлекал гаджеты и клал вместо них еду, взятую в рейс.

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