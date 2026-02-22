Размер шрифта
«Была бы лепешка»: в Новороссийске сорвался лифт с человеком внутри

В Новороссийске во время движения у лифта с человеком внутри оборвался трос

Житель Новороссийска пострадал во время падения в лифте. Об этом сообщает «ЧП Новороссийск».

Инцидент произошел в доме на улице Куникова. По данным Telegram-канала, лифт рухнул с четырнадцатого этажа и пролетел до восьмого. Причиной произошедшего якобы стал оборвавшийся трос.

В момент аварии в кабине находился мужчина. Как рассказал сам пострадавший, во время падения он упал на корточки, ударился о колено и «отключился».

«Приехавшие полицейские сказали, что мне повезло, я родился в рубашке вообще – мог бы упасть на первый этаж, и из меня бы была лепешка полная», – сообщил он.

Мужчина планирует обратиться в профильные органы и управляющую компанию. Судя по кадрам на видео, которое россиянин записал в кабине, он пытался вызвать специалистов с помощью специальной кнопки, но его звонок якобы игнорировали.

Сейчас, по данным канала, в ситуации разбираются специалисты прокуратуры.

Ранее лифт с матерью и ребенком сорвался с 10-го этажа в новостройке Москвы.
 
