Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС России поразили логистический центр ВСУ и место хранения БПЛА
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по логистическому центру ВСУ и месту хранения украинских беспилотников и комплектующих к ним. Цели были ликвидированы, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины ударами авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. В ходе этой атаки также были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 144 районах.

По данным SHOT, в Киеве и в Киевской области минувшей ночью произошла серия взрывов. В результате мощного комбинированного удара российских военных оказались повреждены энергетические и военные объекты на территории Украины. Целями ВС России стали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6 в Киеве.

Отмечается, что в атаке были задействованы около 80 беспилотников «Герань» и более 10 крылатых ракет Х-22. Кроме того, российская армия ударила по объектам противника гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и баллистическими ракетами «Искандер», уточняется в сообщении.

Ранее ВС России уничтожили бункер Зеленского.
 
