Любовь Успенская едва не потеряла медаль «За помощь фронту»

Певица Любовь Успенская едва не лишилась медали «За помощь фронту» в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита Короля» со ссылкой на работника Краснодарского ЦКЗ.

По словам работника, после вручения Успенская передала медаль одному из своих сотрудников, так как с коробкой сложно выступать. Из-за этого награда чуть не затерялась.

«За кулисами постоянно суета, движение. Передавали эту медаль из рук в руки, потом еле нашли», — утверждает сотрудник ЦКЗ.

В феврале Министерство культуры Украины внесло Любовь Успенскую в список людей, создающих «угрозу национальной безопасности».

Основанием для принятия такого решения стали якобы публичные действия и высказывания артистки. В числе ключевых претензий украинских властей к Успенской — ее посещение Крыма, а также территории Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, поводом стало участие исполнительницы в сборе средств на восстановление объектов культурного наследия Курской области, организованном композитором Игорем Матвиенко.

Ранее Любовь Успенская отказалась ходить в Кремль.