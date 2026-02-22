Размер шрифта
Рогозин раскрыл новую «бесшумную» тактику ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новую тактику для ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, противник начал использовать бесшумный подлет беспилотников к целям, чтобы снизить эффективность работы российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и создать проблемы российским военным по выявлению воздушной опасности по звуку.

«Вражеский оператор ударного дрона-камикадзе выключает двигатель и БПЛА бесшумно планирует на цель», — написал Рогозин.

Однако, по словам сенатора, новая тактика не принесла противнику успеха. Рогозин отметил, что ВС РФ все равно засекают подход БПЛА к российским позициям и поражают их.

До этого российский разведчик рассказал о тактике «роя дронов», которую используют ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, принцип заключается в том, чтобы пускать сразу несколько дронов-камикадзе ВСУ. Они летят низко «на оптоволокне», чтобы их не услышала пехота. Кроме того, заметив группу бойцов, беспилотники разделяются — один обходит пехоту с тыла, другой атакует навстречу ее движению, уточнил боец. Он также рассказал, что если военнослужащие начинают убегать, то их атакуют с тыла. Поэтому, как отметил российский разведчик, в такой ситуации важно не паниковать, а сбивать БПЛА из стрелкового оружия.

Ранее Сырский пообещал новые наступления ВСУ в 2026 году.
 
