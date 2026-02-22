У жительницы Волгограда в руках взорвался подаренный дочерью смартфон

В Волгограде в руках местной жительницы взорвался новый телефон, который ей подарила дочь. Об этом сообщает портал V1.ru.

По данным издания, инцидент произошел 21 февраля. Смартфон модели Honor 90 с объемом памяти 256 ГБ дочь пострадавшей приобрела за 30 тыс. рублей на маркетплейсе. Внезапно подарок начал искрить, после чего несколько раз взорвался.

Дочь пострадавшей рассказала журналистам, что при покупке у продавца были указаны необходимые сертификаты. Однако позже товар исчез из продажи, как и сам продавец. По ее словам, устройство взорвалось у матери в руках, при этом рядом находился трехлетний ребенок. Женщина успела оттолкнуть его, но получила ожог руки.

Пострадавшая также сообщила, что телефон продолжал дымиться и искриться даже после первого взрыва, а затем сработал снова, когда его несли в ванную, чтобы поместить в воду. Задымление оказалось настолько сильным, что соседи решили, будто в квартире начался пожар.

Собеседница портала добавила, что, как выяснилось позже, подобные случаи с этой моделью уже происходили. По ее словам, у того же продавца устройство приобрели еще 62 человека.

Ранее в Индии продавец продал девочке конфету со взрывным устройством, травмировав ребенка.