В США рассказали, от каких требований Россия не откажется на переговорах

Россия на переговорах по урегулированию украинского кризиса не уступит по вопросам членства Украины в НАТО и вывода украинских войск с территории Донбасса. Об этом написал обозреватель внешней политики и истории Тед Снайдер в статье для журнала The American Conservative.

Автор отметил, что Россия отказалась от требования полностью занять Запорожскую и Херсонскую области, а также ограничить численность украинских войск. Кроме того, Москва согласилась на вступление Украины в ЕС.

Однако Россия не откажется от требования о невступлении Украины в НАТО, так как это создает риск втягивания Москвы в войну с альянсом. Также Москва продолжит настаивать на полном выводе ВСУ с территории Донбасса, считает Снайдер.

«Россия не откажется от своих требований в отношении Донбасса и от защиты этнических русских в регионе после политических угроз русскому языку, религии, культуре и правам этнических русских, которые последовали за поддержанным США переворотом на Майдане в 2014 году, после растущих военных угроз Донбассу со стороны Киева и после предательства Европой Минских соглашений , которые должны были урегулировать конфликт на Донбассе», — отметил обозреватель.

При этом Украина также настаивает на том, что не уступит России территорию Донбасса, которую российская армия пока не заняла, подчеркнул Снайдер.

17 и 18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, Украины и США. После этих встреч президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в рамках политических вопросов на переговорах стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, однако «позиции были разные».

Украинский лидер рассказал, что Россия и США требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Также 17 февраля Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса при условии, что ВС РФ отступят на сопоставимое расстояние.

Также издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что на переговорах в Женеве Россия и Украина обсуждали создание совместной гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной на Донбассе.

Ранее Украине предрекли потерю возможности продолжать конфликт.