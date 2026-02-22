Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали, от каких требований Россия не откажется на переговорах

The American Conservative: Россия не уступит на переговорах по вопросу Донбасса
UAE Ministry of Foreign Affairs/Reuters

Россия на переговорах по урегулированию украинского кризиса не уступит по вопросам членства Украины в НАТО и вывода украинских войск с территории Донбасса. Об этом написал обозреватель внешней политики и истории Тед Снайдер в статье для журнала The American Conservative.

Автор отметил, что Россия отказалась от требования полностью занять Запорожскую и Херсонскую области, а также ограничить численность украинских войск. Кроме того, Москва согласилась на вступление Украины в ЕС.

Однако Россия не откажется от требования о невступлении Украины в НАТО, так как это создает риск втягивания Москвы в войну с альянсом. Также Москва продолжит настаивать на полном выводе ВСУ с территории Донбасса, считает Снайдер.

«Россия не откажется от своих требований в отношении Донбасса и от защиты этнических русских в регионе после политических угроз русскому языку, религии, культуре и правам этнических русских, которые последовали за поддержанным США переворотом на Майдане в 2014 году, после растущих военных угроз Донбассу со стороны Киева и после предательства Европой Минских соглашений , которые должны были урегулировать конфликт на Донбассе», — отметил обозреватель.

При этом Украина также настаивает на том, что не уступит России территорию Донбасса, которую российская армия пока не заняла, подчеркнул Снайдер.

17 и 18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, Украины и США. После этих встреч президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в рамках политических вопросов на переговорах стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, однако «позиции были разные».

Украинский лидер рассказал, что Россия и США требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Также 17 февраля Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса при условии, что ВС РФ отступят на сопоставимое расстояние.

Также издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что на переговорах в Женеве Россия и Украина обсуждали создание совместной гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной на Донбассе.

Ранее Украине предрекли потерю возможности продолжать конфликт.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!