Американец Малинин едва не расплакался во время гала-шоу на ОИ-2026

Американский фигурист Илья Малинин представил показательный номер на гала-концерте в рамках зимних Олимпийских игр — 2026 в Италии.

Он вышел на лед и представил программу под песню Fear американского рэпера NF, в которой поднимается вопрос борьбы с внутренними страхами и психологическими трудностями. Спортсмен начал свой прокат в капюшоне, а под конец едва смог сдержать слезы.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

Сам спортсмен после своего выступления признался, что «давление, внимание СМИ и надежды на золото — это было тяжело».

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы. Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее фанаты обвинили американский телеканал в провале Малинина на ОИ-2026.