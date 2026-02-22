Размер шрифта
В Белгородской области из двух пострадавших при атаках дронов выжил только один

Женщина пострадала и мужчина не выжил при атаках дронов на Белгородскую область
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Белгородской области в результате атак украинских дронов пострадали два человека, из которых выжил только один. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Один беспилотник нанес удар по автомобилю в районе хутора Первомайский в Волоконовском районе. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

Вторую атаку зафиксировали в районе хутора Церковный в Белгородском округе. FPV-дрон детонировал на территории местного предприятия, фасад одной из расположенных здесь построек был поврежден.

«Женщину в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 в Белгороде. Вся медицинская помощь оказывается», — рассказал губернатор.

Вечером 21 февраля Гладков заявил, что атаке украинского дрона подвергся автомобиль в районе хутора Красиво. Два мирных жителя — мужчина и трехлетняя девочка — получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Ранее беспилотники атаковали территорию предприятия под Белгородом.
 
