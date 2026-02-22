«Это его место»: призер ОИ о позиции Коростелева в масс-старте

Бронзовый призер Олимпиады 2006 года в лыжных гонках Иван Алыпов назвал нормальным пятое место российского лыжника Савелия Коростелева в масс-старте на Играх-2026. Его слова приводит LiveResult.ru.

«По минутам это его место. Объективно было видно, что на первой половине дистанции, пока он не поменял лыжи, был далек. Там были исключительно норвежцы и все остальные. Технологии у них работают. Подготовка лыж имеет огромное значение», — заявил он.

Коростелев преодолел дистанцию за 2:10:23.1, отстав от лидеров больше, чем на три минуты. Три места на пьедестале заняли норвежцы. Золото выиграл Йоханнес Клебо, на втором месте оказался Мартин Лёвстрём Нюэнгет, замкнул тройку лучших Эмиль Иверсен.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Коростелев также занял четвертое место в скиатлоне.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Непряеву и Коростелева. Спортсмены сумели завоевать пока только одну медаль — ски-альпинист Никита Филиппов выиграл серебро.

Ранее Коростелев одной фразой отреагировал на пятое место в олимпийском марафоне.