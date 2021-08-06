Улицы Екатеринбурга затопило из-за грозы

Сильная гроза с ливнями, которая прошла в Екатеринбурге в ночь на 6 августа, стала причиной затопления улиц города и повреждения 89 светофоров. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате ночной грозы и ливня в Екатеринбурге <…> на нескольких участках улично-дорожной сети возникли подтопления проезжей части. Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб», — говорится в сообщении.

В течение дня все светофоры заработают в штатном режиме. На сегодняшний день уже восстановлено 48 светофоров. Городские коммунальные службы работают вместе с ГИБДД и совместными усилиями обеспечивают безопасность дорожного движения на объектах, где ведутся аварийно-восстановительные работы.

В пресс-службе «Россети-Урал» отметили, что из-за грозы без электричества остался ряд населенных пунктов, расположенных в трех муниципалитетах области. В самом Екатеринбурге есть отключения электричества в двух районах. К трем часам ночи большинство повреждений было устранено. В течение дня специалисты полностью восстановят электроснабжение.

В ликвидации последствий стихии от энергетиков было задействовано 35 бригад в составе более 100 человек и 39 единиц техники.

Ранее сообщалось, что с начала 21 века число людей, столкнувшихся с наводнениями, увеличилось на 24%, что в десять раз больше по сравнению с предыдущими прогнозами ученых.