В Турции 9 человек погибли и 30 пострадали при ДТП с автобусом

В турецкой провинции Маниса девять человек погибли и 30 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что автобус следовал из Стамбула в Измир, авария произошла в районе города Сома.

Шесть пассажиров погибли на месте, трое скончались в клинике. Все пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 человек.

В настоящее время расследуется причина происшествия.

По данным газеты Yeni Şafak, в результате ДТП погиб 10-месячный ребенок.

Согласно распространенным в СМИ кадрам, у автобуса полностью пробита правая сторона.

2 августа около курортного города Манавгат в провинции Анталия произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов из поселка Конаклы.