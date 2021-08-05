Таиланд запретил использование солнцезащитных кремов в заповедниках

Департамент охраны природы Таиланда запретил использование солнцезащитных средств на территории национальных морских парков. Как сообщает портал научных новостей Phys.org, нарушители будут оштрафованы на сумму до 100 000 бат ($3000).

Вред кораллам приносят содержащиеся в солнцезащитных кремах оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиденкамфор и бутилпарабен. Эти вещества препятствуют размножению кораллов и приводят к их обесцвечиванию. Всего на территории Таиланда находится 21 национальный морской парк, еще три находятся в стадии обустройства. Они являются одними из самых популярных туристических направлений страны, поэтому правительство всерьез обеспокоено вопросом их сохранения.

Именно с повышенной концентрацией опасных веществ ученые связывают уничтожение большей части кораллов в заливе Майя на острове Пхи-Пхи-Лех, прославившемся своим появлением в фильме «Пляж». В 2018 году залив был закрыт для туристов.

Подобные запреты на использование санскринов уже ввели тихоокеанский остров Палау и американский штат Гавайи.

Недавно Роскачество проверило солнцезащитные крема, представленные на отечественном рынке.