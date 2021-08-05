Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Девочку, которую мать погода держала в шкафу, передали родственникам 13:36
В Ивановской области 101-летняя женщина вылечилась от коронавируса 13:35
Эксперт перечислил преимущества кнопочных телефонов 13:32
Барабанщик Rolling Stones не поедет на гастроли из-за срочной операции 13:31
Лукашенко назвал нацистами власти ряда стран из-за ситуации с мигрантами 13:28
Тренер российских синхронисток об инциденте с музыкой: мысли были непечатные, даже... 13:26
В Госдуме заявили, что Зеленский скоро «замахнется» на территорию... 13:23
Против закурившей на борту самолета россиянки возбудили уголовное дело 13:20
Роспотребнадзор предложил создать единый каталог штаммов вирусов 13:18
Появилось фото подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии 13:10

Туристы отпугнули медведя в челябинском нацпарке «Таганай»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
kronoki.ru/Instagram

Двое россиян встретились с диким медведем во время своего самостоятельного путешествия по национальному парку «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Отмечается, что 49-летняя жительница Кыштыма и ее 62-летний знакомый шли по дикой тропе на гору Шабаш, как вдруг на середине подъема перед ними выскочил медведь.

Встреча, похоже, стала шоком и для людей, и для косолапого, потому что каждый побежал в свою сторону: люди — вверх по склону, медведь — под гору. Добежав до вершины и отдышавшись, перепуганные туристы позвонили в МЧС и попросили эвакуировать их», — рассказали в нацпарке.

Путешественников вывезла охрана нацпарка. Заместитель директора по охране нацпарка Павел Юмин подчеркнул, что если бы туристы шли по маркированным тропам, то вероятность встретить дикое животное была бы меньше.

Отмечается, что всего в «Таганае» обитает около 25 медведей. За последние несколько лет туристы, идущими по официальным маршрутам, ни разу не встречали на своем пути медведей.

Ранее сообщалось, что в Якутии черный домашний кот по кличке Вася спас хозяев от дикого медведя.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Не будет счастья»: президент Украины предложил жителям Донбасса переехать в Россию
Зеленский сравнил ситуацию в Донбассе с Берлинской стеной
Развод, домогательства и дружба с Эпштейном: Билл Гейтс дал интервью CNN
Основатель Microsoft впервые прокомментировал развод с супругой
Россия взяла золото и бронзу в боксе: события 13-го дня Олимпиады. LIVE
Боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг
Лукашенко назвал нацистами власти ряда стран из-за ситуации с мигрантами
Опубликовано видео допроса москвича, выбросившего сына из окна
Издание «МБХ медиа» прекращает работу
В ЦИК оценили отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму
Новости и материалы
Девочку, которую мать погода держала в шкафу, передали родственникам
В Ивановской области 101-летняя женщина вылечилась от коронавируса
Эксперт перечислил преимущества кнопочных телефонов
Барабанщик Rolling Stones не поедет на гастроли из-за срочной операции
Тренер российских синхронисток об инциденте с музыкой: мысли были непечатные, даже выругалась
В Госдуме заявили, что Зеленский скоро «замахнется» на территорию России
Против закурившей на борту самолета россиянки возбудили уголовное дело
Роспотребнадзор предложил создать единый каталог штаммов вирусов
Появилось фото подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии
Россия опустилась на одну позицию в медальном зачете Игр-2020
Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома
Канделаки ответила немецкому журналисту, раскритиковавшему МОК из-за ролика Захаровой
В Башкирии ураган сорвал крыши домов и школ
Умер автор песни Get Get Down
В Совфеде назвали «неумным» призыв Зеленского к жителям Донбасса переезжать в Россию
Ученые предрекли резкий рост числа наводнений по всему миру
Врач оценил влияние температуры после прививки от COVID-19 на иммунитет
Салихова заявила, что спортивный директор «Спартака» жестко подставил Руя Виторию
Все новости
Делил остров с Россией, решал конфликт в Донбассе: чем известен Евгений Марчук
В Киеве скончался экс-премьер Украины Евгений Марчук
По ним ходили динозавры: сколько лет камням Стоунхенджа
Геологи нашли разгадку прочности Стоунхенджа
Шанс на свободу: как работает мораторий на смертную казнь в России
11 осужденных на смертную казнь выйдут на свободу в ближайшие два года
Российский Колумб: как Беринг доплыл до Америки и умер в землянке
340 лет назад родился мореплаватель Витус Беринг
«Осознает, что совершил»: что известно о москвиче, выбросившем трехлетнего сына из окна
В Москве задержан мужчина, выбросивший ребенка из окна квартиры
Мораторий на ревакцинацию: США против, ООН воздерживается
Белый дом выступил против моратория на ревакцинацию
Деньги и удаленка: как изменился поиск работы в IT
Почти 80% IT-специалистов поменяли подход к выбору работы
Росстат сообщил о дефляции за прошедшую неделю
Цены на товары в стране с 27 июля по 2 августа снизились на 0,06%
Налог на мясо не обсуждается
Минфин: введение налога на мясо не рассматривается ни в каком виде
Инсульт, депрессия и домогательства: с чем столкнулись звезды «Игры Престолов»
Кит Харингтон попал в рехаб после съемок в «Игре престолов»
«Друзья Грузии» призвали Москву отказаться от признания суверенитета Цхинвала и Сухума
Семь стран потребовали от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
«Многих достал»: Волочкова — о критике балерины из США в адрес худрука Большого
Американская прима балета осудила Вазиева за слова о харассменте
Король джаза: 120 лет со дня рождения Луи Армстронга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях