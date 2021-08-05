Туристы отпугнули медведя в челябинском нацпарке «Таганай»

Двое россиян встретились с диким медведем во время своего самостоятельного путешествия по национальному парку «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Отмечается, что 49-летняя жительница Кыштыма и ее 62-летний знакомый шли по дикой тропе на гору Шабаш, как вдруг на середине подъема перед ними выскочил медведь.

Встреча, похоже, стала шоком и для людей, и для косолапого, потому что каждый побежал в свою сторону: люди — вверх по склону, медведь — под гору. Добежав до вершины и отдышавшись, перепуганные туристы позвонили в МЧС и попросили эвакуировать их», — рассказали в нацпарке.

Путешественников вывезла охрана нацпарка. Заместитель директора по охране нацпарка Павел Юмин подчеркнул, что если бы туристы шли по маркированным тропам, то вероятность встретить дикое животное была бы меньше.

Отмечается, что всего в «Таганае» обитает около 25 медведей. За последние несколько лет туристы, идущими по официальным маршрутам, ни разу не встречали на своем пути медведей.

Ранее сообщалось, что в Якутии черный домашний кот по кличке Вася спас хозяев от дикого медведя.