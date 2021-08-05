Врач объяснил, как Россия может избежать эпидемии гриппа в 2021 году

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что Россия может избежать эпидемии гриппа в этом году с помощью соблюдения мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, грипп «напугается» коронавируса и не придет. Таких мер противоэпидемических не было ни при одной эпидемии гриппа. Масок и изоляции достаточно, и поэтому грипп вообще не развился. Его год и не было», — сказал он.

Врач отметил, что при отмене масочного режима эпидемия гриппа может проявиться, но в этом случае помогут прививки.

Ранее иммунологи спрогнозировали сроки четвертой волны коронавируса в России. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что очередная волна коронавируса в России наступит к октябрю.

Иммунолог Николай Крючков согласился с прогнозом коллеги. По его словам, в начале октября будет умеренный рост, а затем он пойдет стремительно вверх, если не будет централизованных противоэпидемиологических мероприятий, в том числе активной вакцинации населения. Специалист считает, что «прорывной» инфекционный период придется на середину октября, а высокие значения будут в ноябре-декабре.