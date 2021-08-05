Роспотребнадзор рассказал о способах определить штамм коронавируса

Штамм коронавируса невозможно определить по симптомам, для этого нужны специальные расшифровки генома вируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса или его фрагмента (гена S-белка). И далее по наличию ключевых мутаций идентифицировать штамм», — говорится в сообщении.

При этом штамм «дельта» отличается большей заразностью и протекает тяжелее, поэтому лечение также более сложное и продолжительное, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Кроме того, для исключения вероятности заражения новыми штаммами рекомендуется повторная вакцинация.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях лечения пациентов с «дельта»-штаммом. Заразившиеся «дельта»-штаммом коронавируса люди чаще болеют в тяжелой форме.

Среди симптомов этого варианта COVID-19 как «классические» проявления, такие как кашель, потеря обоняния и вкуса, лихорадка, так и симптоматика, более присущая ОРВИ и кишечной инфекции. В частности, головные боли, диарея, боли в горле, насморк, реже тошнота.