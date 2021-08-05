Пассажиры экстренно севшего в Казани самолета вылетели в Москву

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего вынужденную посадку в Казани, вылетели другим бортом в Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта «Казань» Аделя Гатауллина.

«Пассажиры вылетели в 5.07 на другом самолете. Была выполнена замена борта», — сообщил представитель аэропорта, добавляя, что на воздушном судне находились 26 человек.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет, следовавший по маршруту Екатеринбург — Москва, над Удмуртией подал сигнал тревоги и начал снижение. По данным сервиса Flightradar24.com, воздушное судно авиакомпании «Россия» провело в воздухе чуть больше часа.

Впоследствии самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани.

До этого самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Он получил разрешение приземлиться в Воронеже, однако принял решение садиться в московском аэропорту Домодедово для более оперативного решения технических проблем. По данным перевозчика, во время полета сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.