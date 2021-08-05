Названо число сидящих в российских колониях, приговоренных к смертной казни

В настоящее время в колониях особого режима сидят 538 осужденных, которым в порядке помилования заменили смертную казнь на пожизненное лишение свободы, пишут «Известия», ссылаясь на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Как сообщили в ведомстве, в тюрьмах также содержатся 11 осужденных на смертную казнь, которым она была заменена на лишение свободы сроком до 25 лет.

Во ФСИН уточнили, что почти все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений.

По информации издания, некоторые из этих 11 заключенных могут выйти на свободу в этом и в следующем году.

Мораторий на смертную казнь в России был наложен 16 апреля 1997 года.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что отменять мораторий на смертную казнь для педофилов и массовых убийц нельзя, поскольку при вынесении приговора не исключены ошибки.